Gabi Brandt repercutiu nas redes sociais ao anunciar o nome do terceiro filho com o ex-marido, Saulo Poncio. Além de oficializar que o bebê se chamará Beni, a influenciadora confirmou que a criança também receberá o "Márcio" no registro, uma homenagem ao ex-sogro, o pastor Márcio Poncio.

Questionada sobre a decisão nos stories do Instagram, Gabi explicou que "Márcio" aparece como um sobrenome já nos registros dos primeiros filhos, Davi e Henri. A influenciadora ressaltou que a homenagem não acontece para as crianças terem um nome composto, algo que acreditou que poderia acontecer.





"A galera faz um super 'auê' em cima do negócio de ter Márcio no nome. Mas a gente usa o Márcio no nome das crianças mais como um sobrenome. A gente não usa tipo nome composto, como João Gabriel. A gente não usa Davi Márcio. A gente só fala Davi, só fala Henri e só vai falar Beni. Márcio está ali com sobrenome", declarou.

Brandt ainda citou momentos em que nota a presença do nome no registro dos filhos: "A gente nem lembra, na verdade, chamando eles no dia a dia. Só quando tem que pegar documento, algo do tipo, ou quando alguém fala e aí eu falo: 'Caraca, verdade, tem Márcio'".





A tradição de colocar o nome de Márcio nas crianças ocorre em toda a família do Poncio. Saulo apresenta o nome do pai no registro e os primeiros netos do pastor, filhos de Sarah, também se chamam José Márcio e João Márcio.



