Key Alves perdeu o prêmio do "BBB 23" com a eliminação do reality show, mas continua faturando de outras formas fora do confinamento. A jogadora de vôlei entregou que o trabalho na plataforma de conteúdo adulto "OnlyFans" já rendeu os mais de R$ 2 milhões da recompensa pela vitória do programa.

"Com o OnlyFans a gente já fez o prêmio do 'BBB'. Fiquei muito feliz quando vi. Porque a gente [equipe] fez muito trabalho aqui fora antes de eu entrar no 'BBB', fizemos muitos dias de fotos, vídeos. E a nossa intenção era essa: entrar lá dentro e, se não fosse a campeã, então fazer pelo menos o prêmio no 'OnlyFans'. E a gente já fez, sim, o valor, graças a Deus", afirmou ao "gshow".





Além da estratégia da equipe em manter o faturamento na plataforma, Key contou que está preparando uma "turnê" para realizar ensaios sensuais pelo Brasil. "Vamos fazer fotos em todos os estados do Brasil, meio que puxando a cultura de cada um. O primeiro ensaio fotográfico vai ser na Bahia, em Salvador [...] O foco total na minha carreira é o 'OnlyFans', fazer a plataforma girar, ser a maior do Brasil. A ideia que a gente teve desse projeto é exatamente por isso", pontuou.

"Como eu participei de um reality nacional, todo mundo já sabe que eu tenho 'OnlyFans', a nossa ideia é passar estado por estado [...] e aproveitar e conhecer o carinho dos fãs de cada estado. Estou muito ansiosa", complementou.

