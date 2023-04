Reprodução/Instagram - 13.04.2023 Viih Tube falou dos bastidores do nascimento da filha em hospital





Lua, primeira filha de Viih Tube e Eliezer, nasceu em 9 de abril e o casal de ex-BBBs só oficializou o nascimento da bebê nesta quinta-feira (13). A decisão de não anunciar no dia do parto já tinha sido comunicada pelos influenciadores, mas a youtuber explicou que foi necessário um esquema para proteger a informação no hospital.

Pelos stories do Instagram, Viih contou um pouco dos bastidores da chegada na maternidade, que foi acompanhada de seguranças. "Mamãe queria mais privacidade nos meus primeiros dias", afirmou a influenciadora, antes de exibir que usava um moletom com gorro e uma máscara e Eliezer um chapéu, na tentativa de esconder a identidade no local.





"A situação para tentar fazer não vazar. A maternidade está com seguranças tudo para nós aqui. Vamos ver, não sei se vai vazar. Como sabem que queria privacidade nesses dias, então foi uma missão", declarou. Viih ainda explicou que gostaria de ter feito um parto normal, mas como a bebê não virou e ela sentiu contrações, acabou passando por uma cesariana.

"Esperei até o último que pude, até onde fosse seguro para ela [Lua]. Mas continuou pélvica. Fiz tudo que pude para ter meu parto dos sonhos normal, inclusive fiquei bem mal. Me cobrei tanto, mas depois faço meu relato de parto para vocês", disse, apontando como tinha medo de realizar a cirurgia.

A ex-"BBB" ainda ressaltou que, apesar da mudança de planos, ficou feliz com a presença da família para acompanhar o parto no centro cirúrgico. "Uma coisa gostosa foi que deu tempo da família chegar e assistir o parto. Isso me confortou muito", avaliou. Viih Tube finalizou o relato inicial agradecendo os seguidores por respeitar o tempo dela.

