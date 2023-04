Preparação de luxo

O casal de ex-BBBs não poupou esforços para deixar tudo preparado para a chegada de Lua. Viih preparou um enxoval com itens de luxo para a pequena, chamou a atenção ao posar com quatro berços no quarto da bebê e ainda comprar itens de maternidade fora do país. Até a mala preparada para o dia do parto, na reta final da gravidez, trazia diferentes opções de looks para a filha.