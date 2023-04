Viih Tube

O trabalho como influenciadora fez com que a paulista entrasse no Camarote do "BBB 21" e aumentasse o número de seguidores, atualmente com cerca de 27,3 milhões de admiradores no Instagram. Entre os participantes da edição de Viih, apenas Lumena Aleluia apresenta menos seguidores que Lua, contando com o número de 625 mil mesmo após participar de outro reality, "De Férias com o Ex".