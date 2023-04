Reprodução/Globo - 11.04.2023 Caco Barcellos falou do relacionamento com Carla Tilley





A vida amorosa de Caco Barcellos repercutiu nas redes sociais após uma participação no "Mais Você" em 2022, quando o jornalista entregou o término do relacionamento com Carla Tilley. Meses após o caso, o comandante do "Profissão Repórter" explicou que reatou o namoro com a promotora de justiça por influência de Ana Maria Braga.



O assunto voltou à tona no "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (11), quando a apresentadora questionou o status de relacionamento de Caco. "Sei que você é muito discreto, também sou super discreta com relação à vida privada. Mas já que estamos falando de amor aqui, você teve uma conversa com a Ana Maria, falando de relacionamento. O pessoal torceu tanto e eu preciso fazer essa pergunta: o amor está 'on'?", perguntou Patrícia.





Barcellos contou que teve uma reconciliação com Carla e agradeceu Ana Maria pela influência no namoro. "Preciso agradecer a Ana Maria Braga. Porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou", afirmou, antes de receber aplausos da plateia no estúdio da Globo.

Ao anunciar o fim do namoro no último ano, o jornalista havia lamentado o término, citando que a separação ocorreu por um "erro" dele. "É uma pena, porque agora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança", disse na época.





