Sarah Aline

Puxando pela edição atual, bastou uma indicação ao paredão para Sarah Aline deixar o conforto do jardim e crescer com tudo para cima de Fred. A sister não aturou a justificativa para a indicação do líder e descontou tudo no Jogo da discórdia. Em outro paredão, no desta semana, Sarah provou ter boa memória e até ironizou o fato de Bruna ter abraçado Fred Desimpedidos para não atender ao BigFone.