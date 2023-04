Reprodução/Instagram - 11.04.2023 Carolina Dieckmann compartilhou fotos de treino à beira da piscina





Carolina Dieckmann usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (11) para mostrar a rotina de treino em casa. Em fotos na beira da piscina, a atriz surpreendeu ao exibir o alongamento nos movimentos com o corpo.

"Não se esqueça de se movimentar. Bora?", escreveu na publicação do Instagram. Os cliques renderam elogios de internautas nos comentários, que reagiram à elasticidade de Carolina.





"O alongamento da gata quero ser assim quando crescer", escreveu uma pessoa. "Se eu tentar, acho que fico sem andar uns 2/3 dias", ironizou outra. "Ninja", comentou o ator Marcos Veras, colega de elenco da intérprete de Lumiar em "Vai na Fé".

"Musa que acorda cedo para fazer yoga", afirmou Bella Campos, que também contracena com Dieckmann na novela das sete da Globo. Confira abaixo a postagem na íntegra:





