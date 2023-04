Reprodução/Instagram - 12.04.2023 Carol Peixinho recebeu surpresa de Thiaguinho em aniversário





Thiaguinho decidiu surpreender a namorada Carol Peixinho no aniversário de 38 anos da influenciadora. O cantor viajou para Salvador, na Bahia, e pegou a ex-"BBB" de surpresa ao chegar no apartamento que ela estava e presenteá-la com um buquê de flores. O momento foi compartilhado pelo casal nas redes sociais.

"Sério, que surpresa deliciosa, meu amor, assim como nosso amor. Que feliz ter você na minha vida. Te amo muito, obrigada por tudo", escreveu Carol no Instagram. Além de fotos com o namorado e as flores, ela também publicou um vídeo do momento da surpresa.









A viagem surpresa de Thiaguinho veio acompanhado de outra homenagem na web. O artista publicou uma série de fotos com a companheira e fez uma declaração na legenda da postagem. Peixinho ainda apontou nos comentários que o clique inicial da galeria de imagens foi a primeira foto que o cantor tirou dela.

"Hoje é dia de celebrar a vida de quem deixa minha vida mais colorida, mais Carolina [...] Falar de você é falar de alegria. E se misturar alegria com amor? Aí dá nesse caminho lindo que estamos trilhando. Obrigado por ser quem é na minha vida, na vida da minha família e na de todos que chegam perto de você e sentem sua luz. Te amo muito", escreveu Thiaguinho.





