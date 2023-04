Reprodução/Globo - 12.04.2023 Fred Nicácio e Key Alves foram eliminados do 'BBB 23'





Fred Nicácio foi eliminado do "BBB 23" nesta terça-feira (11) e expressou uma opinião sobre Key Alves quase ter voltado ao reality show na repescagem. O médico e Larissa Santos foram os mais votados para retornarem ao jogo na "Casa do Reencontro" e a jogadora de vôlei ficou em terceiro lugar na votação, o que chocou o ex-brother.

"Me choca, mas não me surpreende", afirmou Nicácio na madrugada desta quarta-feira (12), no "Bate-Papo BBB" com Vivian Amorim e Patrícia Ramos. A diferença entre Fred e Key foi pequena, já que o médico teve 25,1% dos votos e a influenciadora ficou com 22% - Larissa se destacou com 30,8%.





Ao justificar o choque com as porcentagens, Fred Nicácio apontou o caso de intolerância religiosa que passou com Key Alves no programa. "Me surpreendeu de tanta gente querer que ela volte depois de tudo que ela fez, que ela mostrou ser, de tudo que ela fez, a parte do racismo religioso. Ainda assim, as pessoas querendo que alguém assim volte para TV e para mostrar o quê?", avaliou.

"Isso fala muito do Brasil que vivemos, que é um Brasil racista, sim. Que vota para que pessoas racistas voltem para esses lugares, para continuarem sendo como são", complementou. Vale lembrar que Fred e Key chegaram a discutir sobre racismo na "Casa do Reencontro" .

O Fred falando da % da Key na casa do reencontro! A cara da Patrícia 🤣 #BBB23 pic.twitter.com/kBbFHSO9YE — 🎓Maratona Reality🎓🦁 (@maratonareality) April 12, 2023





