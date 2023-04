Reprodução/Instagram - 12.04.2023 Karoline Lima é mãe de Cecília





Karoline Lima fez uma homenagem para homenagear a filha Cecília e exibiu o resultado nas redes sociais, nesta terça-feira (11). A influenciadora tomou a decisão após expor a saudade da bebê, que acaba de completar nove meses da vida e está na Espanha com o pai, o jogador de futebol Éder Militão.

"Abstinência da rainha, dia 952: vou fazer tatuagem", escreveu Karoline nos stories do Instagram. Ainda na rede social, a influenciadora havia celebrado o "mesversário" da filha: "Feliz nove meses, meu amor. O primeiro distante uma da outra, mas nosso coração sempre está juntinho um do outro".





A tatuagem foi feita no dedo anelar de Lima e traz o apelido de Cecília, "Ceci". "Fechando essa mãozinha", comentou ao exibir o resultado da tattoo, feita ao lado de outros desenhos na mão de Karoline.

Confira abaixo detalhes da tatuagem:

Reprodução/Instagram - 12.04.2023 Karoline Lima fez tatuagem em homenagem à filha, Cecília





Enquanto Karoline Lima fez a homenagem na data comemorativa, Militão promoveu uma festa para a filha em Madrid. "Nove meses do amor da minha vida, te amo", afirmou ao compartilhar registros da festa.













