Reprodução/ Instagram Mirella e Dynho postam momento de intimidade

Depois de Mirella afirmar, no TVZ, que voltou a se relacionar com Dynho , os cantores postaram um momento de intimidade juntos. A cantora falou no programa que, mesmo que tenha voltado a ficar, os dois decidiram não reatar o namoro.

Nos stories do Instagram, Dynho postou um vídeo deitado com Mirella. Os artistas estão bem perto um do outro e trocam beijos.

Em um post da página Segue a Cami, que compartilhava um momento, internautas criticam a reaporximação do casal. "Que dependência é esse senhor", disse um. "Está aí um casal que deveria cair no esquecimento da mídia em geral. Deveriam voltar pro anonimato", escreveu outro.