Reprodução Mirella comemora 1 ano de divórcio e exorciza Dynho Alves em reality de pegação

MC Mirella participou do TVZ com Pocah, na última segunda-feira (10), e revelou que voltou a se relacionar com Dynho Alve, com quem á foi casada. A funkeira, então, foi criticada na web e desabafou pelas redes sociais.

A artista foi questionada por Pocah se teria voltado com Dynho e respondeu: “Não voltamos, mas assim, estamos ficando, aí, né? Se conhecendo, né… Mas, assim, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim também, a gente se dá muito bem. Não tem nem como a gente ficar separado. Para vocês entenderem a situação, o Dynho mora no condomínio dos meus pais, na mesma rua. Sempre que eu passo lá, na casa dele, a gente conversa, fico lá horas e horas. Quando vai ver, estamos lá nos amando, de novo. É um te amo daqui, te amo dali”.

Após a declaração, ela recebeu críticas na web e não ficou calada. "Acha que eu caio em birra ou coisas do tipo, cara eu simplesmente não quero gente amarga do meu lado, sendo falsa, o amor vem da gente, quando sentimos por outra pessoa, e acho IMPOSSÍVEL um fã que ama virar um monstro contra você simplesmente por suas escolhas sem fazer mal a ninguém, apenas tentando seguir suas próprias escolhas", disse Mirella no Twitter.

Ela ainda pontuou que "ninguém é perfeito" e completou: "Dei tempo para o meu coração, para minha mente e enfim, ninguém sabe o que eu passei esses últimos tempos, não julguem porque eu não posso contar TUDO da minha vida aqui, mas no mínimo eu sou uma pessoa com alguma noção, não sou uma maluca sem noção".

No stories do Instagram, Mirella ainda disse que estava animada em gravar o programa no Multishow, mas teve a sensação interropida pelo "buraco negro de de negatividade do Twitter". Ela também contou que passou por um momento difícil em fevereiro e questionou: "Vendo todo mundo seguindo a vida, sendo feliz. Por que eu não posso?.

"Eu sai de casa feliz, bem e, simplesmente, acabaram com a minha noite. Julgam tanto o que é tóxico e o que não é e não olham para si mesmos", concluiu a MC.

