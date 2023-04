Reprodução/Instagram Adriane Galisteu

Adriane Galisteu contou, no podcast FabTalks, que enfrentou problemas ao tentar para de fumar cigarro. A apresentadora revelou que "tentava no cigarro segurar a ansiedade", mas o vício na nicotina estava a prejudicando e Galisteu teve que largar o vício.

"Já faz nove anos que eu parei de fumar, quase 10 anos, e eu achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar, porque eu falei, 'agora vai dobrar a minha ansiedade'", iniciou ela.

A apresentadora contou que a saída foi substituir o cigarro por exercícios físicos: "O exercício físico me ajuda muito [porque] ao mesmo tempo em que me ajuda fisicamente, [também] ajuda muito a minha cabeça"."Durante muito tempo eu malhei de madrugada. Me dava angústia eu ia pra esteira correr, pra tentar evitar essa angústia que é o parar de fumar", completou.

Galisteu pontuou que se sente vitoriosa de superar o vício: "É muito difícil parar de fumar, foi uma das coisas mais difíceis que fiz na vida foi esse negócio de parar de fumar. Me sinto orgulhosa de ter conseguido, mas sei que não é uma tarefa fácil".

