Ex-BBB Rízia perde trabalho por citar problema na amamentação e chora

Na última terça-feira (11), Rízia Cerqueira se revoltou, no Instagram, após ter perdido um trabalho por citar a sensibilidade na zona erógena do peito durante a amamentação. A ex-BBB, que é mãe de Yaweh, de 2 anos, postou um vídeo chorando com a legenda "eu tô exausta".

"Acabei de receber uma ligação de um trabalho, que estava muito feliz que ia fazer. Inclusive, já mandei até o roteiro do primeiro trabalho. Me cortaram, simplesmente por causa daquela questão que eu falei da sensibilidade do peito, do mamilo, e do corpo entender essa questão fisiológica. Falei de uma forma bem extrovertida", iniciou ela.

Em seguida, ela citou as dificuldades de fechar publicidades: "Já é difícil a gente fechar um trabalho no valor cheio. Eu, por exemplo, diminuo muito o valor de um cachê que vou receber só para fechar o trabalho. Às vezes, trabalho dez vezes mais para ter um certo valor... fico feliz quando fecho um trabalho no valor cheio porque sei que aquele dinheiro vai render por três meses".

A ex-sister, então, desabafou: "Fico chocada que perdi um trabalho por causa desse assunto. É questão de saúde do corpo da mulher". Ela também comparou o cancelamento dela com o de Gkay no fim do ano passado após a polêmica com Fábio Porchat: "Ela falou que não perdeu nenhum trabalho, que nenhuma marca desistiu dela. Agora, comigo, eu não posso errar na internet. Uma rastejada que dou, me ferro. Não estou falando só do meu trabalho, mas do sistema como um todo. Quem é preto tem que andar pisando em ovos".

Por fim, ela analisou o post sobre a amamentação: "Nem errei no que falei. Pode-se dizer que usei as palavras erradas no momento errado, mas é até um assunto do qual eu falava sempre. Eu tenho público e credibilidade no meu trabalho. Consideraram um vacilo, e nem foi. Várias mulheres falam sobre. Não estou nem acreditando".



