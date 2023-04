Reprodução/Globo - 12.04.2023 Fred Nicácio criticou jogo de Amanda Meirelles no 'BBB 23'





A participação de Amanda Meirelles no "BBB 23" foi um dos assuntos comentados por Fred Nicácio após a eliminação do brother nesta terça-feira (11). O médico debochou do protagonismo e da torcida da sister, o que avaliou ter influenciado na nova saída dele da casa após a repescagem.

"[A torcida influenciou] na minha eliminação e na permanência dela lá. Porque, se for analisar o quesito jogo, Amanda não oferece metade do que a maioria dos participantes que já foram eliminados oferecem. Me diz qual foi o grande protagonismo da Amanda? Um ato. Ninguém sabe falar, não tem, não existe", afirmou no "Bate-Papo BBB" com Vivian Amorim e Patrícia Ramos.





Vivian ainda seguiu com o deboche ao protagonismo ao comentar como os fãs de Amanda e Cara de Sapato, expulso por importunação sexual, encontrariam momentos de protagonismo. "As 'docshoes' fazem [uma lista de protagonismo]. A 'fanfic' em cima de um casal que nunca existiu. Falei para ela lá dentro e ela deu risada, porque sabe que nunca existiu", declarou Fred.

"se perguntar para as docshoe elas fazem uma lista" pic.twitter.com/8kpVDV0mJA — demarchi. (@VanessaDemarch) April 12, 2023





Ainda na conversa, Nicácio opinou que Amanda é uma "planta que não foi podada". "Acho que não [uma planta] venenosa, mas uma planta que conseguiu ficar, não foi podada na hora que tinha que ter sido podada e, agora, está aí cheia de folhas”, avaliou.

Fred Nicácio já chegou a criticar a torcida de Amanda após voltar ao jogo pela "Casa do Reencontro", quando comparou os admiradores da sister com uma "religião". O comentário gerou irritação da equipe da médica: "Se fosse só sobre a 'fanfic', as 'DocShoes' teriam acabado. Mas elas estão ali para ambos individualmente e em conjunto".

O que não é realidade, Fred? A relação que os dois construiram de cumplicidade e confiança um no outro? Tem certeza?



Se fosse só sobre a “fanfic” as DocShoes teriam acabado. Mas elas estão ali para AMBOS individualmente e em conjunto.



Como você já disse várias vezes: SUPERA! pic.twitter.com/lpC8E6Ck5C — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 5, 2023





