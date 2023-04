Reprodução/Twitter - 12.04.2023 Jeremy Renner participou de evento três meses após sofrer grave acidente





O ator Jeremy Renner fez a primeira aparição pública em um evento após sofrer um grave acidente em janeiro , quando teve o tronco esmagado por um veículo que move neve. O intérprete de Gavião Arqueiro nas produções da Marvel participou de uma pré-estreia na noite desta terça-feira (11), em Los Angeles, Califórnia.

Jeremy marcou presença no tapete vermelho para prestigiar um projeto autoral, "Rennervations". A série do Disney+ acompanha o astro da Marvel viajando pelo mundo para conhecer e ajudar diferentes comunidades.





O ator chegou ao local usando uma scooter motorizado e usou uma bengala enquanto posava para fotos e cedia entrevistas para a imprensa internacional. Renner aparece sorridente em registros que circulam nas redes sociais, em que recebe elogios e agradecimentos dos fotógrafos.





"Muito da minha recuperação foi baseada nesta série e fortalecer a intenção de estar aqui andando e fora da cama para este projeto. Obviamente também para minha filha, família e amigos [...] E aqui estou, de pé, fazendo isso acontecer", afirmou o artista ao "Entertainment Tonight".



Confira abaixo os registros de Jeremy Renner no evento:









Jeremy Renner details his recovery from the near-death snowplow accident that broke "35 or so" bones. "I'm standing. I'm making it happen." 💪 pic.twitter.com/GbRjSQYBMF — Entertainment Tonight (@etnow) April 12, 2023





Jeremy Renner was a total trooper tonight and spoke to every media outlet. #rennervations ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/WyqcyrUkYQ — Rosy Cordero (@SocialRosy) April 12, 2023





