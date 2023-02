Reprodução/Instagram Jeremy Renner

Nesta segunda-feira (27), Jeremy Renner compartilhou um vídeo se exercitando em uma bicicleta ergométrica nos Stories do Instagram com a legenda "O que for preciso", dirigida aos seguidores. O ator atualizou os fãs sobre o estado físico após sofrer um acidente com um carro limpa-neve.

O ator afirmou estar cuidando não só da saúde física, mas também da mental/emocional. Ele compartilhou com os seguidores uma foto do livro que está lendo no momento, intitulado "O livro do Despertar".





Em janeiro deste ano, o ator que interpreta o personagem Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico da Marvel, sofreu um grave acidente com um snowcat na neve, tendo 30 ossos quebrados. O incidente ocorreu enquanto ele tentava ajudar um familiar a desatolar um carro da neve em uma estrada privada perto de casa, nos Estados Unidos.

Em fevereiro, já de alta hospitalar, Renner apresentava boa recuperação segundo a colega de cenas Evangeline Lilly. “Ele estava em uma cadeira de rodas, se movimentando e rindo com os seus amigos”, afirmou a atriz.

