'BBB 23': madrugada tem briga com choro e gritos entre Cezar e Larissa

Cezar Black diz que Larissa tem uma tática

No quarto Fundo do Mar, Cezar Black analisou o posicionamento de Larissa na briga. "A tática, que provavelmente orientaram ela é essa: a pessoa está no Paredão, então joga as armas em cima da pessoa. O jogo delas é esse de ficar o tempo todo fazendo grito de guerra, pagando de jogadora (..) Para poder passar a imagem de 'tá vendo que essa pessoa não presta? Foi a mesma coisa que fizeram com você, pra chamar para o foco e o Brasil julgar dessa forma. Provavelmente, foi a orientação que deram lá pra fora", disse ele.