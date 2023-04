Reprodução/Instagram - 11.04.2023 Sandy homenageou Junior em aniversário de 39 anos





Sandy celebrou o aniversário de Junior com uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (11). Pelo Instagram, a cantora compartilhou uma foto do irmão e se emocionou ao fazer uma declaração para o artista na chegada dos 39 anos.

A artista afirmou como "chora só de pensar" em quanto "ama e admira" Junior. "O cara mais gente boa do mundo. Aquele que tem o sorriso mais doce, o abraço mais sincero, o bom humor das pessoas mais gostosas de conviver, um coração mais mole que gelatina e a eterna melhor segunda voz do mundo (e muito mais que isso)", escreveu na homenagem.







"Ju, que o seu dia seja digno desse sol que é você. E que o mundo te mereça cada vez mais. Seja muito feliz", complementou. A postagem de Sandy reuniu comentários de fãs parabenizando Junior.

"O coração não aguenta", declarou uma pessoa. "Esqueceu do melhor dançarino e multi instrumentista", ressaltou outra. "Coisa mais linda! Feliz aniversário, estamos ansiosos para te ver nos palcos", pontuou mais uma. "Gatilho, quero sentir esse abraço mais sincero", brincou outra.





