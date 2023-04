Reprodução/Instagram - 11.04.2023 Preta Gil realiza tratamento contra câncer no intestino





Preta Gil informou na noite desta segunda-feira (11) que voltou para casa após passar um período no hospital. A cantora estava internada para realizar exames do tratamento contra o câncer no intestino.

"Em casa! Glória a Deus por isso! Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores!", escreveu nos stories do Instagram. Na postagem, a artista exibe que foi recebida em casa com balões e a frase "bem-vinda".





Desde que foi diagnosticada com câncer, Preta compartilha com os seguidores o processo na luta contra a doença. Em março, a cantora contou que passou pelo quinto ciclo da quimioterapia e fez um alerta para realização de exames e o cuidado da saúde.

"Felizmente, descobri o câncer em um estágio menos avançado. O diagnóstico precoce salva vidas", afirmou na época. Confira a publicação na íntegra:

















