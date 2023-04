Alface leva e traz?

Ricardo passou informações do grupo Fundo do Mar para as sisters do Deserto. Ele afirmou que Sarah estava desestabilizada e queria sair do jogo. O brother também disse para Aline que Fred apontou ela como planta e que a criticou por levar questões de conversas pessoais entre os dois para o Jogo da Discórdia: "Ele fala que tem mais coisas que ele poderia ultrapassar o limite que você ultrapassou, por ter trazido coisas da sua conversa pessoal com ele. (...) Ele fala que você trazer isso no Jogo da Discórdia é falta de ética, falta de consideração".