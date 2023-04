Reprodução/Instagram - 11.04.2023 Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi vivem relacionamento desde 2021





A atriz Millie Bobby Brown anunciou nesta terça-feira (11) que está noiva de Jake Bongiovi. A protagonista de "Stranger Things" e o filho do músico Jon Bon Jovi trocaram declarações nas redes sociais para oficializar o novo status do relacionamento, que começou há dois anos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Te amei por três verões e agora, querido, quero todos eles", afirmou a jovem de 19 anos na legenda de uma publicação no Instagram. No clique divulgado, o casal aparece abraçado e Millie exibe um anel na mão esquerda.





Já Jake publicou outras imagens com a companheira e ressaltou como a relação deles será "para sempre" na legenda. Confira abaixo as publicações:













+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Millie e Jake tornaram o relacionamento público em 2021, quando começaram a aparecer juntos em publicações na web. Desde então, o casal segue compartilhando momentos íntimos e marcando presença em eventos de trabalhos de cada um, como na estreia da quarta temporada da série de sucesso da Netflix.





+ "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.