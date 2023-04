Reprodução/ Instagram Gabi Brandt anuncia o nome do terceiro filho com Saulo Pôncio

Na última segunda-feira (10), Gabi Brandt usou as redes sociais para anunciar o nome de seu terceiro filho dela com o cantor Saulo Pôncio, de quem se separou do ano passado.

Ao publicar fotos com os dois filhos, a influencer o colocou o nome do terceiro na legenda. "Davi, Henry, e Beni", escreveu ela.

Amigos e seguidores elogiaram o nome. "Vemmmmmm, Beni", escreveu Gabi Prado. "Nossa mamãe, que coisa mais linda", comentou Mari Saad. Gabi e Saulo também são pais de Davi, de três anos, e Henry, de dois.





