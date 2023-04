De onde vem os milhões?

Os lucros de Virginia acontecem principalmente nas redes sociais. A influenciadora realiza publicidades e acumula milhões de visualizações em diferentes canais, com mais de 42 milhões de seguidores apenas no Instagram. Com os vídeos de dança no TikTok, onde tem 36 milhões de seguidores, também auxilia nos lucros do marido ao divulgar as músicas de Zé Felipe. Apesar das polêmicas com a marca de maquiagem, também fatura ao vender produtos de beleza. Ela ainda é sócia na Talismã Digital, produtora musical que tem com familiares.