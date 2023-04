Reprodução/Instagram Bruna Marquezine assina com agência internacional renomada

Bruna Marquezine está focada na carreira internacional! A atriz assinou contrato com a UTA, agência de talentos norte-americana que cuida da carreira de artistas renomados.

Além de Gisele Bündchen e Anitta, a empresa representa artistas como Rosalía, Chris Pratt e Harrison Ford.





A brasileira faz estreia internacional no filme 'Besouro Azul', da DC Comics, previsto nos cinemas em 18 de agosto.

Na trama, Bruna interpreta Jenny Kord, par romântico do protagonista Jaime Reyes (Xolo Maridueña). O primeiro trailer do longa levou o nome da artista ao primeiro lugar dos assuntos mais comentados do Twitter.





