Reprodução/ Instagram MC Gui debocha após flagra de traição vazar na web: 'Vida segue'

Após um vídeo de MC Gui, traindo a ex-namorada, Bia Michelle, com outra mulher em um motel, vazar na internet, o funkeiro se "pronunciou" no Instagram. Ele pontuou que a vida seguiu após o acontecido e debochou do assunto.

Primeiro, MC Gui publicou nos stories: "Vou me pronunciar, a respeito aos meus fãs". Em seguida, ele divulgou um jogo de apostas e disse: "Melhor que ficar falando da vida dos outros". Em outro stories, ele debochou: "Como a vida segue...".

MC Gui ainda aproveitou a polêmica para divulgar uma música dele, ao colocar o link da canção em um stories que indicava um "pronunciamento".

MC Gui foi pego traindo a namorada no Motel



ele no insta pic.twitter.com/DrDNbDVchu — beatriz (@beatrizihp) April 11, 2023





Nas imagens do flagra que vazou na web, Bia aparece revoltada batendo no carro de MC Gui e mandando ele sair do veículo. O funkeiro, por sua vez, implorava: “Me perdoa, não faz isso comigo”. Os dois se separaram depois do acontecido.