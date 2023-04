Reprodução/ Instagram Rogério Barão e filho MC Gui

Na última segunda-feira (10), Rogério Barão, pai de MC Gui, usou as redes sociais para se solidarizar com o filho. O pronunciamento foi publicado após u m vídeo do flagra do artista traindo a ex-namorada , Bia Michelle, vazar na internet.

O ex-participante do Power Couple iniciou nos stories: “Como você encara a sua vida? Como um conjunto de acasos naturais e sem propósito definido? Ou encara como algo pensado e executado por Deus com uma finalidade? A forma como você encara a vida, pode revelar muito do seu ânimo e valor que dá à ela”.

Ele, então, citou Deus: “Sua vida não é acaso, não é em vão, NÃO! Você foi pensado, formado e amado por Deus, você foi criado por Ele! Sua vida tem propósitos, você pode não estar enxergando neste momento, mas eles existem.”

Em outro stories, Barão se dirigiu ao funkeiro e demonstrou apoio: “Meu filho Guilherme, estou aqui pra o que der e vier nunca vou largar sua mão, mas eu como Pai sempre vou te aconselhar, educar te mostrar o caminho certo da vida, e saiba que toda ação tem a suas consequências, por mais dura que elas sejam, mas entrego nas mão de DEUS só ele cura perdoa e nos ensina a cada dia, te amo”.

