Reprodução/Instagram - 11.04.2023 Eliana repudiou ato abusivo de Dalai Lama com criança





Eliana fez uma publicação nas redes sociais para repudiar o caso recente envolvendo o ato abusivo de Dalai Lama, que pediu para uma criança beijar a língua dele. A apresentadora criticou a cena e lamentou como admirava a figura do líder religioso, ressaltando como ele deve ser punido por "abuso de poder".

"Um escândalo mundial, uma decepção descomunal [...] Por trás de uma vestimenta, neste caso religiosa, há um homem que pode abusar de seu poder e precisa ser punido, se for culpado, como qualquer pessoa que viola a lei. Não foi uma brincadeira, como ele mesmo tentou explicar, e nem nunca será. Não nos subestime", afirmou no Instagram, se referindo ao pedido de desculpas feito por Dalai Lama.





Eliana ainda comentou como já reproduziu frases do líder e lamentou o episódio pelo impacto para criança e a família. "Custei a acreditar, achei que fosse uma montagem ou algo parecido e depois pude ver e crer: um senhor, reconhecido como um líder religioso, assediando um inocente que confiou em sua bondade", disse.

"O mundo parece estar de ponta cabeça e precisamos cuidar de nossas crianças, ensiná-las a desconfiarem de todos, infelizmente, estranhar comportamentos suspeitos, pedir socorro e a sair de perto sempre que se sentirem ameaçadas ou desconfortáveis, seja lá com quem for. Repito: seja lá com quem for", complementou.

Seguidores da apresentadora concordaram com as críticas nos comentários da postagem. "Concordo plenamente contigo, Eliana. Muitos usam de seu poder e até mesmo se veste de religião para cometer crime", declarou uma pessoa. "Lamentável a postura dele", pontuou outra.





