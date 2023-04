Lua de mel na Itália, mas com a outra

A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, estava se relacionando com um rapaz. Na época, ela pediu para conferir os e-mails no computador do moço e descobriu que ele planejava viajar para a Itália com outra mulher. “Eram eles combinando o que fariam no fim de semana e se chamando de amor. Dizendo que não dava tempo de ir para a Itália, para deixar para a lua de mel. Sendo que ele estava namorando comigo há mais de um ano”.