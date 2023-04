Reprodução / Instagram 10.04.2023 Xuxa repudia ação de Dalai Lama

A apresentadora Xuxa Meneghel fez um pronunciamento pelo Instagram nesta segunda-feira (10) repudiando a cena do Dalai Lama pedindo um beijo de língua a uma criança.

“Essa cena é uma das piores que eu como mãe, e criança que foi abusada, pode ver”, começou a apresentadora em um longo texto na plataforma.





Xuxa demonstrou muita insatisfação e acusou o líder religioso de usar da fé para aliciar o jovem. A apresentadora ressaltou como figuras de poder se aproveitam da posição e relembrou uma frase do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia dito que “pintou um clima” entre ele e refugiadas venezuelanas de 14 anos.

Por fim, Xuxa pede por consequências contra o abuso praticado pelo líder religioso. “As crianças não podem se defender, temos obrigação de gritar e falar por elas.”, declarou a rainha dos baixinhos.





