Reprodução/Globo - 11.04.2023 Amanda Meirelles chegou na reta final do 'BBB 23'





Amanda Meirelles passou a madrugada desta segunda-feira (11) refletindo sobre as críticas dos rivais no "BBB 23". A sister foi chamada de "planta" pelos colegas e se indignou ao avaliar o rótulo, justificando que sabe se posicionar por conta do cargo de "chefia" que tem como médica fora do reality show.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Sou uma pessoa que sou líder onde trabalho. As pessoas me escutam, sou o centro. Aí chega aqui e sou planta, dizem que não me posiciono", lamentou em conversa com Aline Wirley e Bruna Griphao. A ex-Rouge ainda brincou: "As pessoas falando que você é uma fraude".

Amanda estava indignada porque ela é líder onde trabalha, mas no BBB é considerada planta #BBB23



pic.twitter.com/fz3hR1BZyU — Dantas (@Dantinhas) April 10, 2023













Espectadores debocharam a declaração de Amanda nas redes sociais. "Aquela chefe que os empregados se perguntam como foi parar ali", ironizou um internauta. "Imagina a dificuldade da equipe de entender o que a líder Amanda fala", provocou mais um. "O personagem vai se perdendo a cada dia", comentou outro. "Nada a ver uma coisa com a outra", opinou uma pessoa.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo mais reações do público:

A planta indignada pq é planta — eLgato 🕵🏼‍♀️🎓🤴🏿🦁 (@elgatocomenta) April 10, 2023









o povo de onde ela trabalha deve estar dando gloria que ta a 3 meses fora🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — ninickelodeon espetinha (@nisgolle) April 11, 2023





devia ter continuado no seu trabalho ao invés de ir pro bbb — 𝕻𝖔𝖎𝖘𝖔𝖓 𓆙 (@poison_wd) April 11, 2023





Até porque trabalhar em hospital é igualzinho estar num Reality — Midnight Rai ☽ (@_raiaq) April 10, 2023





Só prova q é um personagem — isabel ferraz (@isabelferrazz) April 10, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.