Reprodução/Globo - 10.04.2023 Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no paredão do 'BBB 23'; vote na enquete

Ni domingo (9), foi formado o décimo terceiro paredão do "BBB 23". Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline se enfrentam na berlinda, mas dois brothers estão em uma disputa acirrada na enquete do iG Gente.

Bruna e Fred Nicácio vem sendo os mais votados desdo o início do paredão. A atriz, no entanto, segue na liderança com 53,7% dos votos na parcial das 06h. Já o médico teve 42,5%.

Sarah Aline vem sendo a menos votada e deve se salvar da berlinda. A psicóloga teve apenas 3,9% dos votos.

Reprodução/ Twitter Parcial da enquete das 06h - BBB 23









































