MC Mirella e Stéfani Bays ficaram amigas ao participarem de "A Fazenda 12". Mas parece que a relação delas não é a das mais saudáveis. A funkeira afirmou, em entrevista a Pocah no programa TVZ, do Multishow, que brigou com a influencer.

"Ela briga muito comigo. Ela briga e some. Às vezes tento ser fofa, às vezes mando um presentinho escondida, mas estou chateada com ela dessa vez O que acontece que eu e a Stéfani brigamos tanto? É um mês se falando para seis sem se falar", disse MC Mirella.

Stéfani, no entanto, negou que tenha brigado com Mirella. A influencer afirmou que elas se afastaram após uma festa. Na ocasião, a MC teria ignorado a influencer.

"Já passamos muita raiva uma com a outra, sim, por conta de personalidades completamente diferentes. Não sou de falar fofo, jogo a real mesmo. Só que sempre que quer abafar algo joga no nome da Stéfani que está tudo certo. Infelizmente, não é assim. Estou com a minha consciência bem limpa como amiga. Como eu disse, não falo meigo, não mudo o tom de voz, simplesmente falo mesmo. Mas se não aceitar algo que a faz mal é motivo de estar chateada segundo ela, pois bem, então continue chateada comigo mesmo", disse Stéfani no Twitter.

"Chateada estou eu que não aguento mais tomar porrada há mais de 2 anos sem ter feito absolutamente nada de errado. Ainda saio de escrota por querer o bem. Tô cansada. Se eu fosse uma traidora que tivesse f****o com o psicológico dela, até entenderia, mas não é o caso", completou.

A influenciadora, então, afirmou que está cansada após tantas tentativas de se relacionar com Mirella. "Tenho uma vida para cuidar e acabei de entrar em um tratamento psicológico. Então, agora vou cuidar de mim, porque sei que no final não vou me trocar por nada nem ninguém", concluiu.

