Anitta encerrou uma sequência de comemorações do aniversário de 30 anos com uma viagem por Amsterdã, na Holanda. A escolha do destino não foi por acaso, já que a cantora revelou como a astróloga decide em qual local ela deve passar os aniversários.

Em um vídeo divulgado pelo amigo Duh Marinho, a artista explicou que esta não foi a primeira vez que a astrologia influenciou as viagens internacionais que ela realiza. Ao completar 29 anos, Anitta relatou que passou o aniversário em um destino para influenciar em desejos do futuro profissional.





"Em cada ano eu ligo para minha astróloga e falo: 'Quero não sei o que na minha vida esse ano'. Aí ela vê na astrologia nas linhas do mundo, onde devo passar o aniversário para meu ano ser desse jeito. Ano passado queria dar uma guinada na carreira e ela escolheu a Tailândia, onde passei um dia. No dia que comprei as passagens, já comecei a sentir diferente. Um fã postou o vídeo de 'Envolver' no Tik Tok. E vai só melhorando", relatou.

A revelação sobre o impacto da astrologia nos aniversários da cantora repercutiu nos comentários da publicação. "Preciso de uma astróloga assim, mas ao invés de cidade, ela pode dizer em qual bairro eu devo ir passar meu aniversário", ironizou um internauta. "Não foi durante essa viagem que a música dela está viralizando por conta da Barbie?", observou outro, se referindo ao sucesso de "Versions of Me" por conta do novo filme da boneca.







