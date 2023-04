Reprodução / TV GLOBO 09.04.2023 Carol Dieckmann fica chocada com notas baixas no ‘Dança dos Famosos’

Os jurados não estavam para brincadeira na estreia da competição por duplas do “Dança dos Famosos” neste domingo (09). Os especialistas de dança não deram nenhuma nota maior que 8,6 e deixaram Carolina Dieckmann assustada.

Carol foi convidada para fazer parte do júri artístico e distribuiu a nota máxima para todos os competidores. Já o júri técnico, não partilhou da generosidade da atriz.





“Gostei muito. 8,3”, avaliou o coreografo Zebrinha sobre a primeira dupla a se apresentar, Priscilla Fantin e Rolon Ho. A avaliação do técnico deixou as atrizes boquiabertas. Na sequência, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus também foram duros com a dupla e deram 8,4.

A rigidez na avaliação feita pelos jurados deixou Dieckmann incrédula. A atriz não conseguiu disfarçar a insatisfação com as notas baixas. A autenticidade de Carol repercutiu e gerou comentários na web.

“A Carolina Dieckmann é um evento, ela tá chocada com as notas baixas. O melhor foi ela pegando os argumentos dos jurados e usando contra eles”, comentou uma internauta. “Tá faltando isso aqui ó, pra Carolina Dieckmann começar a esculachar o júri técnico”, zombou um fã.

A Carolina Dieckmann CHOCADA DEMAIS COM AS NOTAS. #DançadosFamosos 🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/FfoE1UkAil — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 9, 2023





eu não tô me aguentando com as caras da carolina escutando as notas baixas do júri técnico não concordando com nenhuma amo tanto kkkkkkkkkkk #DancaDosFamosos pic.twitter.com/3tcxljc7OM — malu (@twitamaria) April 9, 2023





a carolina dieckmann é um evento, ela tá chocada com as notas baixas kkkkk



o melhor foi ela pegando os argumentos dos jurados e usando contra eles mesmos tipo "falaram que na outra não tinha sensualidade agora quero ver o que vocês vão falar" #DançadosFamosos pic.twitter.com/CKdp5a4ELq — alex dunphy barbosa (@thkalinda) April 9, 2023









a carolina desesperada ouvindo as notas dos jurados técnicos, ela tá tipo, socorro me tirem daqui, que povo cruel #DançaDosFamosos pic.twitter.com/XbiIH4xoiw — bea (@yeahitisbea) April 9, 2023





Tá faltando isso aqui ó, pra Carolina Dieckmann começar a esculachar o júri técnico… Só vim pelo barraco! Kkkkkkkkkk #Domingao #DancaDosFamosos pic.twitter.com/kiytqFDWdg — Michel (@MichelPedrosoo) April 9, 2023









