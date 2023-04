Reprodução/Instagram Gabi Martins defende Bia Michelle após descoberta de traição

Gabi Martins usou as redes sociais para defender Bia Michelle após ela revelar uma traição do ex-namorado, MC Gui .

Pelo Twitter, a cantora criticou a atitude do cantor e celebrou o fim do relacionamento dos dois após a descoberta.





"Nenhuma mulher merece passar por isso. Não consigo entender a falta de caráter e de responsabilidade desses homens. Bia é uma pessoa tão do bem. Se livrou", escreveu ela.

Além disso, a ex-BBB também curtiu um comentário criticando o ex-namorado dela, Lincoln Lau e MC Gui.

"Fnx e Mc Gui por isso se dão tão bem! Não sei quem é mais podre", comentou a internauta.

Após o término com Lincoln, Gabi disse ao programa Fofocalizando, do SBT, que Lincoln tinha as senhas do celular dela e dava crises de ciúme devido ao status do "online" do aplicativo de WhatsApp. Gabi também afirmou que Lincoln Lau chegou a ficar desaparecido em uma espécie de "chantagem".

