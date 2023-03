Reprodução/Instagram Pivô do término de Gabi Martins se pronuncia: 'Desejo solidariedade'

Suposto pivô da separação entre Lincoln Lau e Gabi Martins, Kamille Millane usou as redes sociais para dar a sua versão da história após a cantora e ex-BBB expor na web prints de conversas entre o agora ex-namorado e a possível amante. Kamille publicou um vídeo nos Stories do Instagram reforçando que é "solteira" e "madura o suficiente" para reconhecer os próprios erros. A moça ainda afirmou que em todos os seus encontros com Lincoln, ele dizia que estava brigado com Gabi e que o relacionamento dos dois não iria para frente.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Vim esclarecer o assunto que rolou neste final de semana envolvendo o nome do Lincoln, da Gabi Martins e o meu. Eu queria deixar claro aqui para vocês que eu sou uma pessoa solteira e que eu tenho total maturidade para assumir todos os meus erros e os meus atos. Realmente, faz pouco tempo que eu conheço o Lincoln, mas já estávamos saindo há alguns dias, e sempre que nós nos encontrávamos, ele deixava muito claro que estava brigado com a Gabi e que esse relacionamento não iria para frente", começou Kamile.

A moça também comentou sobre o seu erro de português que virou motivo de chacota após o vazamento de mensagens trocadas entre ela e o gamer e disse que as pessoas estão dando mais importância para isso do que para o assunto em si. "No domingo, quando teve aquele print do tal do 'indereço', que vocês estão dando mais importância a um erro de português do que ao assunto que está acontecendo, realmente aconteceu de ele terminar com a Gabi e aí estourou toda aquela bomba".

🚨VEJA: Gabi Martins descobre conversas de namorado com outra mulher! pic.twitter.com/vhdwl2nM5j — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) March 18, 2023

Por fim, Kamille Millane desejou toda a sua solidariedade a Gabi Martins e disse esperar que a cantora fique bem. "Imagino o quanto que ela não deve estar sofrendo. E quem nunca passou por um relacionamento abusivo? Então espero que ela fique bem. E que vocês deem mais importância ao assunto do término e ao motivo, e não ao erro de português, porque isso é uma coisa tão besta e pequena. Hoje em dia, todas as vezes, as mulheres sempre estão erradas e eles [homens], estão sempre certos. Gabi, espero que você fique bem".

Na sequência, ela publicou uma imagem do seu braço vermelho e escreveu: "Agora, por gentileza, vocês que são os donos da razão, me deixem em paz! Porque quando a boca cala, o corpo fala. Parem de mandar mensagens no meu telefone, com ameaças e falsas conversas de WhatsApp. E venho informar que meu número de telefone não se encontra mais o mesmo".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente