Simony se emocionou ao falar da luta contra o câncer no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Simony foi diagnosticada com um câncer de intestino em 2022 e desde então compartilha o tratamento e os desafios da doença com os seguidores nas redes sociais. Convidada do "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (10), a cantora voltou a falar do assunto para o público e se emocionou ao relembrar momentos após o diagnóstico.

"O câncer não é mais uma sentença de morte, você pode se curar [...] Estou na luta e não vou desistir de viver", afirmou entre lágrimas. A emoção da artista permaneceu enquanto ela comentava o apoio da mãe e dos filhos desde que descobriu o câncer.





Simony também aproveitou a presença no programa de alcance nacional para orientar espectadores a cuidar da saúde, relembrando que foi "pega de surpresa" quando foi diagnosticada. "Quando decidi abrir e contar que estava com câncer, não foi para me promover. Foi para promover vida, saúde e chegar onde os médicos não chegam [...] Não sabia que tinha que fazer uma colonoscopia, nunca tinha feito esse exame", pontuou.

A cantora explicou como comentar o assunto nas redes influenciou familiares e seguidores fazerem exames, inclusive exemplificou como uma pessoa descobriu precocemente a doença após ouvir a história da artista. "Muitas vidas eu salvei, consegui chegar e dizer que acontece com todo mundo. Não imaginava que poderia acontecer, tinha uma vida saudável, mas aconteceu", declarou.

Confira abaixo trechos da participação de Simony na atração:





Hoje é o dia mais importante da sua vida! ✨ #Encontro pic.twitter.com/iKmvYoVs6x — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 10, 2023





"Eu acho que eu tinha que ser uma voz para as mulheres." #Encontro pic.twitter.com/nl1X1DtQZC — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 10, 2023





