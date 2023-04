Reprodução/Instagram - 10.04.2023 Camilla de Lucas criticou publicidade de jogos feita por influenciadores





Camilla de Lucas fez uma série de críticas a celebridades que realizam publicidades de jogos de sorte que resultam em golpes financeiros. Em desabafo pelos stories do Instagram, a ex-"BBB" alertou os seguidores para a divulgação dos aplicativos que "enganam" o público na expectativa de ganhar dinheiro.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"O povo não tem vergonha na cara e continua indicando jogo falso, de tela gravada, que ficam falando que ganham dinheiro. Mentira, não ganha. Não caiam nessa, porque esses influenciadores estão ganhando um dinheirão para ficarem postando esses jogos. E vocês indo nessa, achando que vão ganhar e não vão ganhar", afirmou neste domingo (9).





"Eles mesmos não jogam. Eles jogam o 'trequinho' lá só porque estão fazendo publicidade", complementou. A influenciadora ainda avaliou como "inadmissível" a atitude de famosos que continuam promovendo jogos de sorte, apontando a "falta de respeito" com os seguidores.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"É uma palhaçada, falsa, muito feio. Com a exposição e quantidade de seguidores que temos na internet, temos que ter responsabilidade com o tipo de publicidade e com as empresas que nos relacionamos", avaliou. Camilla também exemplificou que já negou uma proposta para divulgar um método contraceptivo nas redes.

"Eu não vou divulgar um método contraceptivo para vocês que eu não uso, que eu sei que pode dar reações diferentes no corpo das pessoas. Cada corpo reage de um jeito. Um dinheirão. Quando eu falo um dinheirão, é um dinheirão. Não aceitei porque eu fico preocupada, porque não quero depois vir aqui indicar para vocês um negócio que vai dar problema nos meus seguidores", declarou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.