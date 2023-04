Reprodução/Instagram Após término, Key Alves e Gustavo marcam presença no mesmo evento

Key Alves negou os rumores de que teria ido atrás do ex-namorado Gustavo Benedeti durante um show sertanejo em São Paulo nesta quinta-feira (06).

A jogadora de vôlei se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (07) após ser vista no mesmo evento que o cowboy, desmentindo a história de que ele teria fugido dela durante a noite.





“Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote, separado dele [Gustavo]”, disse key através de um story no Instagram.

Em seguida, a ex-sister afirmou que foi convidada para o evento e disse não ter problema nenhum problema nenhum em estar no “mesmo espaço” que Gustavo, mas que não foi o caso dessa vez.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.