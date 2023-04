Reprodução / Instagram 07.04.2023 Matheus Sampaio e Davi Mateus

O influenciador Davi Mateus veio a público para se justificar por ter feito publicidade para uma empresa acusada de fraude. De acordo com o humorista, o ex-Power Couple, Matheus Sampaio, foi quem indicou a parceria e se recusou a passar o contato dos responsáveis pelo site.

Pelos stories do Instagram, Davi fez um longo desabafo acusando Matheus, mostrando conversas e áudios com o ex-Power, tentando resolver o problema.





“Já que foi o Senhor Matheus Sampaio que me levou até São Paulo e me apresentou tudo isso, acredito que ele deve passar o contato das pessoas para os seguidores”, começou Davi nas publicações.

Sem conseguir uma resposta de Matheus, Davi precisou ir à delegacia para resolver a situação. “Neste momento estou fazendo o B.O, minha cabeça está a mil porque é minha credibilidade, é meu nome e a confiança dos meus seguidores. Aqui eu vou provar tudo!”, afirmou o influenciador.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.