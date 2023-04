Reprodução/Instagram Gustavo Benedeti e Caio Afiune posam juntos em camarote em Goiânia

Nesta terça-feira (4) aconteceu o encontro de agroboys ex- BBB s. Gustavo Benedeti e Caio Afiune posaram juntos nas redes sociais e agitaram a web.

Os fazendeiros marcaram presença em um camarote em Goiânia e fizeram questão de marcar o encontro.

"O bastião bonita a bota em, modelim novo", escreveu Gustavo na legenda da publicação.





Nos comentários, os seguidores não acreditaram no sorriso de Gustavo horas depois do término com Key Alves.

"Enquanto você está feliz, rindo, Key está chorando, você acha bonito o que fez com ela?", questionou uma internauta; "Moleque sem noção", declarou outra; "Que decepção", disse mais uma.

Além disso, outros internautas relembraram quando Caio criticou Gustavo, enquanto ainda estava no BBB 23. "O cara puxou mutirão para ele, no ao vivo fez diferente, aí Gustavo aparece abraçado com ele e seguindo ele novamente nas redes sociais? COMO ASSIM? Que vergonha", comentou uma; "Nunca imaginei... Me enganar tanto com uma pessoa, como me enganei com o Gustavo... E essa foto com o cara que falou mal do próprio no Encontro.. Tudo pela fama e por dinheiro", declarou outra.





