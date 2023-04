Reprodução/ Redes sociais/ Globo Samantha Schmütz rebate Patrícia Poeta em polêmica com Manoel Soares

Na última segunda-feira (3), um mal-estar entre Patrícia Poeta e Manoel Soares deu o que falar na internet. A apresentadora cortou o parceiro de trabalho no "Encontro", que ficou sem reação. Após a repercussão da atitude, a jornalista se pronunciou e afirmou que tudo não passou de "uma causalidade" . A atriz Samantha Schmütz , no entanto, discordou de Patrícia e compartilhou publicações, no Instagram, que apontavam que a apresentadora da Globo na verdade não queria trabalhar com Manoel.

Primeiro, Samantha compartilhou uma cena que gerou polêmica há meses, quando Thalita Morete pede para que uma convidada do "É De Casa", uma mulher negra, servisse uma cocada para ela e para os demais apresentadores. Manoel Soares interrompeu a jornalista e afirmou que ele que iria servir o alimento.

"Nunca foi mal-entendido. É racismo mesmo", disse o post compartilhado. Em seguida, Samantha repostou o seguinte tweet nos stories: "Dá impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação. Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem".

Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação.



Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem. pic.twitter.com/XDPdlSvss2 — Africanize (@africanize_) April 3, 2023













Patrícia Poeta tinha explicado, em uma nota enviada ao iG Gente, que tudo foi um mal-entendido, comum de programas ao vivo: "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo".

