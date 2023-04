Streaming

Após sair da Globo, Camila se dedicou a projetos que estava impedida durante o contrato com a empresa, assim como havia explicado em meio à polêmica. A atriz passou a apresentar "Casamento às Cegas" ao lado do marido, na Netflix, onde ainda protagonizou a série "De Volta aos 15". O trabalho mais recente no streaming foi em "Procura-se", filme também estrelado com Klebber e lançado pela HBO Max.