Reprodução/Instagram - 03.03.2023 Iza posou com o namorado, Yuri Lima, na piscina





A cantora Iza começou a semana compartilhando fotos com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Os cliques divulgados no Instagram mostram o atleta babando pela artista na piscina, além de posar em momentos mais íntimos com a namorada nos registros.

"Boa semana, meus talismãs", escreveu Iza na legenda da postagem, feita na manhã desta segunda-feira (3). A publicação reuniu elogios ao casal nos comentários. "Ele sabe que venceu", reagiu um internauta. "A menina Iza vive a sorte de um amor tranquilo", pontuou outro. "Que casalzão, Brasil", avaliou mais um.





Celebridades também exaltaram Iza e Yuri. "Lindeza", reagiu a apresentadora Giovanna Ewbank. "Que lindos", comentou a atriz Larissa Manoela. "Que linda", elogiou a influenciadora Rafa Kalimann.







Iza também babou por Yuri nos stories da rede social. A cantora mostrou o namorado fazendo flexões na beira da piscina e escreveu "ai", ao lado de um emoji com de um rosto babando.

