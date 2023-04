Reprodução/Instagram - 03.03.2023 João Guilherme homenageou avó, mãe de Leonardo





João Guilherme publicou uma homenagem aos avós nas redes sociais, após a morte da avó paterna, Dona Carmem. A mãe do cantor Leonardo morreu no último sábado (1) e o ator publicou uma foto da infância com a avó e o avô, Avelino.

"Fazer de nossas vidas uma bela história para que mesmo na morte sejamos lembrados, amém. Carmem e Avelino juntos para sempre", escreveu na legenda da publicação, feita neste domingo (2).







No registro compartilhado, João aparece no colo do avô, enquanto a avó está sorrindo ao lado. A causa da morte de Dona Carmem não foi divulgada. Leonardo, Zé Felipe e mais familiares se despediram de Carmem em um velório em Goiânia .

Confira abaixo a postagem de João Guilherme:





