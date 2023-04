Reprodução/RedeTV!/Instagram - 03.03.2023 Sonia Abrão presenteou Boninho, diretor do 'BBB 23', com miniaturas





Boninho apareceu nas redes sociais para mostrar um presente inusitado. Na madrugada desta segunda-feira (3), o diretor do "BBB 23" mostrou que ganhou duas miniaturas personalizadas de Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!. Além de agradecer a profissional da emissora rival, o comandante do reality da Globo ainda cobrou a equipe em tom de brincadeira.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A postagem exibindo os presentes acontece após o apresentador Tadeu Schmidt mostrar que ganhou uma miniatura própria, em que aparece com o visual de super-herói já usado no programa. "Tadeuzinho, olha só, ontem eu vi que você ganhou um bonequinho lá do Big Brother, mas, olha só, eu tenho esse aqui e esse aqui. Sabe de quem? Da Sonia Abrão. E o pessoal do BBB, será que vão agradar o 'Boss'?", afirmou no vídeo.





O "Big Boss" complementou a cobrança aos colegas de equipe na legenda da postagem no Instagram, onde reforçou os agradecimentos a Sonia. "Não foi da galera do 'BBB' [que ganhou o presente]. Será que vai ter bronca amanhã? [risos] Obrigado, Sonia Abrão, por esse presente que a minha galera não teve o mesmo carinho", escreveu.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Sonia é conhecida por falar do "BBB 23" no programa "A Tarde é Sua". Confira abaixo a publicação de Boninho na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.