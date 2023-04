Reprodução / Instagram Dona Carmem e Leonardo

O velório de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, acontece em Goiânia neste domingo (02). Aos 87 anos, a matriarca da família morreu em Brasília. Poliana Rocha, esposa do cantor, divulgou a notícia do falecimento.

A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos na capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Entre os presentes na despedida estavam Leonardo com a esposa, Poliana Rocha, os filhos do sertanejo, Zé Felipe e Pedro Leonardo, a influenciadora Virginia Fonseca e Thiago Costa, filho de Leandro.





Carmem Costa foi fundadora da Casa de Apoio São Luiz, que oferece estadia, alimentação e transporte gratuito para pacientes com câncer que fazem tratamento na Região Metropolitana de Goiânia.

A iniciativa foi criada em homenagem ao outro filho de Carmem, Leandro, que faleceu com a doença.

Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, é velada no cemitério de Goiânia.



