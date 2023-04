Reprodução/Globo - 03.03.2023 Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila estão no paredão do 'BBB 23'





O 12º paredão do "BBB 23" foi formado na noite deste domingo (2) e uma dinâmica diferente definirá a nova eliminação no reality show da Globo. Enfrentam a berlinda Amanda Meirelles, Domitila Barros, Larissa Santos e Marvvila.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Veterana de paredões, Domitila foi indicada pela líder Aline Wirley. Após salvarem Bruna Griphao com o poder do anjo, Amanda e Larissa foram as mais votadas pela casa e tiveram a nova oportunidade de salvar dois participantes, Ricardo "Alface" Camargo e Fred Nicácio.





Assim, Marvvila e Cezar Black foram parar na disputa. A sorte contínua da cantora em provas bate-volta não se aplicou na dinâmica recente e o enfermeiro conseguiu escapar do paredão, deixando quatro sisters na competição para continuar na casa.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Quem deve ficar no "BBB 23"? Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

Quem deve ficar no #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 3, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.